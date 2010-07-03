СКА сократил отставание в серии в ЦСКА

СКА одержал победу в третьем матче финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Александр Барабанов (28-я минута) и Николай Прохоркин (73). У ЦСКА шайбу забросил Павел Карнаухов (20).

Счет в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге.