Умер трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких

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Умер трехкратный призер Олимпийских игр в составе мужской сборной России по волейболу Вадим Хамутцких. Об этом сообщается на сайте ВК "Белогорье".

Спортсмена не стало 31 декабря, он умер в возрасте 52 лет. О причине смерти не уточнялось.

"Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб "Белогорье" выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича", – отмечается в сообщении.

Спортивную карьеру Вадим Хамутцких начал в 1977 году в секции города Аша. Потом он воспитывался в свердловском спортинтернате, откуда в 1989 году его пригласили в команду "Торпедо", выступавшую во второй лиге чемпионата СССР.

В 1996 года в Пекине Вадим Хамутцких впервые выступил в российской сборной на игре Мировой лиги с японцами. В том же году он сыграл на Играх в Атланте.