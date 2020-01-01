Новогоднее авторалли "Батя" пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Новогоднее семейное авторалли "Батя" пройдет в Москве и Подмосковье 3 января.

Старт автопробега состоится около Музея Победы на Поклонной горе, сообщили в пресс-службе музея. В ралли проедут около 60 экипажей, в состав которых войдут родители и дети.

Участники старше 12 лет смогут быть штурманами и выступать в отдельной призовой категории. Судейскую команду возглавит чемпион ДОСААФ по ралли, мастер спорта Сергей Ушанов.

Движение происходит по улицам Москвы и Подмосковья по всем правилам настоящего ралли, но в рамках ПДД и на собственных автомобилях.

Ранее в Москве состоялся заключительный этап серии ретро-ралли "КУБОК РККА.FINAL-2019". Открытие и закрытие мероприятия прошло на площадке Вертодрома "ГОРКА".