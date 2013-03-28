Спектакль "Дядюшкин сон" покажут в театре имени Маяковского

Фото: mayakovsky.ru

В пятницу, 29 марта, на Основной сцене театра имени Маяковского состоится показ спектакля "Дядюшкин сон" по произведению Федора Достоевского в постановке Екатерины Гранитовой.

Жанр сценического действия о нравах провинциального общества определен как "Вещичка голубиного незлобия и замечательной невинности".

По сюжету в уездный городок приезжает престарелый состоятельный князь, за которого хитрая Марья Александровна Москалева (Ольга Прокофьева) собирается отдать замуж свою красавицу-дочь. Девушка согласна покорить старика, а тот без памяти влюблен в молодую особу. Свадьба уже кажется делом решенным, но неожиданно князь заявляет, что все происходящее ему приснилось.

"В анекдоте Достоевского Екатерина Гранитова видит историю незаурядной женщины, волею судьбы прикованной к захолустью, бежать из которого – ее почти маниакальная потребность", - сообщили в пресс-службе театра.

Добавим, что помимо интригующего сюжета зрители оценят исторические костюмы и услышат русские, испанские, а также французские мелодии, создающие неповторимую легкую атмосферу.

Премьера спектакля состоялась 4 сентября прошлого года.