28 марта 2013, 11:17Культура
Спектакль "Дядюшкин сон" покажут в театре имени Маяковского
Фото: mayakovsky.ru
В пятницу, 29 марта, на Основной сцене театра имени Маяковского состоится показ спектакля "Дядюшкин сон" по произведению Федора Достоевского в постановке Екатерины Гранитовой.
Жанр сценического действия о нравах провинциального общества определен как "Вещичка голубиного незлобия и замечательной невинности".
По сюжету в уездный городок приезжает престарелый состоятельный князь, за которого хитрая Марья Александровна Москалева (Ольга Прокофьева) собирается отдать замуж свою красавицу-дочь. Девушка согласна покорить старика, а тот без памяти влюблен в молодую особу. Свадьба уже кажется делом решенным, но неожиданно князь заявляет, что все происходящее ему приснилось.
"В анекдоте Достоевского Екатерина Гранитова видит историю незаурядной женщины, волею судьбы прикованной к захолустью, бежать из которого – ее почти маниакальная потребность", - сообщили в пресс-службе театра.
Добавим, что помимо интригующего сюжета зрители оценят исторические костюмы и услышат русские, испанские, а также французские мелодии, создающие неповторимую легкую атмосферу.
Премьера спектакля состоялась 4 сентября прошлого года.
