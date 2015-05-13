В Театре киноактера работают над спектаклем "Легенда о Хоакине"

В Театре киноактера работают над ремейком спектакля, который имел оглушительный успех еще 40 лет назад. Секрет популярности оптимистической трагедии "Легенда о Хоакине" заключался в необычном жанре - пластическая драма.

Как сообщает телеканал "Москва 24", на сцене вновь стараются воплотить это направление сценического искусства и рассказать историю фигуры времен калифорнийской золотой лихорадки Хоакина Мурьеты без слов, используя синтез музыки, драмы и движения.

Новое воплощение "Легенды о Хоакине" в Театре киноактера можно будет увидеть уже в начале следующей недели. Премьера запланирована на 18 мая.