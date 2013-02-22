Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля 2013, 14:02

Спорт

Столичные следователи сыграли в футбол с Романцевым и Черенковым

Столичные следователи сыграли в футбол легендами советского и российского спорта и воспитанниками одного из детских домов Тверской области. Матч завершился вничью со счетом 4:4.

Поединок проходил на территории футбольного комплекса ЦСКА в столицы. В мероприятии принимали участие известные в прошлом футболисты - Олег Романцев, Георгий Ярцев, Юрий Гаврилов и Федор Черенков, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Воспитанники детского дома играли в составе каждой из команд. Встреча завершилась вничью - 4:4.

Напомним, Романцев, Ярцев, Гаврилов и Черенков являются легендами советского футбола. Большинству болельщиков памятны их выступления в составе "Спартака". Романцев и Ярцев впоследствии тренировали сборную России по футболу, а также клубы российского чемпионата.

Сайты по теме


соревнования следователи

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика