Столичные следователи сыграли в футбол с Романцевым и Черенковым

Столичные следователи сыграли в футбол легендами советского и российского спорта и воспитанниками одного из детских домов Тверской области. Матч завершился вничью со счетом 4:4.

Поединок проходил на территории футбольного комплекса ЦСКА в столицы. В мероприятии принимали участие известные в прошлом футболисты - Олег Романцев, Георгий Ярцев, Юрий Гаврилов и Федор Черенков, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Воспитанники детского дома играли в составе каждой из команд. Встреча завершилась вничью - 4:4.

Напомним, Романцев, Ярцев, Гаврилов и Черенков являются легендами советского футбола. Большинству болельщиков памятны их выступления в составе "Спартака". Романцев и Ярцев впоследствии тренировали сборную России по футболу, а также клубы российского чемпионата.