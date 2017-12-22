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Общество

22 декабря, 18:31

Более тысячи сирот отдохнут в оздоровительных лагерях на зимних каникулах

соцзащита дети власть

Фото:ТАСС/Александр Рюмин

Более 1 тысячи детей-сирот планируют отправить на отдых во время зимних каникул, заявил заммэра Москвы Леонид Печатников.

Отдых и оздоровление ребят организуют в лагерях Московской, Смоленской, Курской, Владимирской и Ивановской областей. Столичный департмент культуры разработал две программы детского отдыха, направленные на интеллектуальное и личностное развитие детей и подростков.

К середине декабря москвичи подали около 60 тысяч заявлений на льготные путевки для летнего отдыха детей. Выбрать лагерь и время отдыха родители смогут с 7 по 21 февраля.

Заявочная кампания проходит в два этапа. С 2 ноября по 10 декабря родители подавали заявления, выбирали приоритетные регионы и время отдыха. С 7 по 21 февраля родители забронируют конкретную базу отдыха и точные даты заезда. Если ни один из вариантов не подойдет, можно будет выбрать денежный сертификат на организацию детского отдыха самим.

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