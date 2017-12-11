Москвичи подали 60 тысяч заявок на льготные путевки для детей

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Москвичи подали около 60 тысяч заявлений на льготные путевки для летнего отдыха детей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Из них 26 тысяч заявлений подано для совместного отдыха, 33 тысячи – для индивидуального отдыха в детском лагере и 56 заявлений для молодежного отдыха. Выбрать лагерь и время отдыха родители смогут с 7 по 21 февраля.
98 процентов заявлений москвичи подали через сайт mos.ru и только два процента – в офисе Мосгортура.
Заявочная кампания проходит в два этапа. На первом – с 2 ноября по 10 декабря – родители подавали заявления, выбирали приоритетные регионы и время отдыха. На втором – с 7 по 21 февраля – родители забронируют конкретную базу отдыха и точные даты заезда. Если ни один из предложенных вариантов не подойдет, можно будет выбрать денежный сертификат на самостоятельную организацию детского отдыха.
Заявки на льготные путевки принимаются в разделе "Услуги" на официальном портале мэра и правительства Москвы. По просьбе родителей для летней оздоровительной кампании 2018 года было увеличено время на подачу заявления с двух недель до пяти. За счет средств городского бюджета отдохнуть смогут около 50 тысяч человек. Путевки доступны ребятам, относящимся к одной из 13 льготных категорий. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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