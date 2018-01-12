Семьи погибших в ДТП на "Славянском бульваре" начали получать матпомощь

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Начались выплаты материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП 25 декабря 2017 года, когда автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". Об этом сообщает пресс-служба городского департамента труда и социальной защиты населения.

"К нам обращаются, выплаты производятся", – цитирует Агентство "Москва" сообщение ведомства. "На сегодняшний день специалистами отдела выплат департамента труда и социальной защиты населения Москвы оформлено семь заявлений на единовременную материальную помощь обратившимся гражданам", – уточнили в департаменте.

Ранее Сергей Собянин поручил выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшим в аварии на "Славянском бульваре".

По распоряжению мэра, семьям погибших выплатят единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего. Пострадавшие и госпитализированные в результате этой аварии получат по 500 тысяч рублей. Те, кому медицинскую помощь оказали в амбулаторных усло­виях без госпитализации, могут рассчитывать на помощь в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, сообщалось, что на детей, которые проживают в Москве и потеряли в ДТП родителя, столичный департамент труда и социальной защиты населения назначит дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты за счет городского бюджета. Контролировать реализацию распоряжения было поручено заммэра по вопросам со­циального развития Леониду Печатникову.

Авария с произошла днем 25 декабря 2017 года у станции метро "Славянский бульвар". В результате четыре человека погибли, и еще 11 пострадали.

12 января СК потребовал арестовать водителя автобуса, въехавшего в подземный переход. Сам водитель вины не признал, утверждая, что авария произошла по техническим причинам.