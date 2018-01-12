Семьи погибших в ДТП на "Славянском бульваре" начали получать матпомощь

12 января, 18:42
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Начались выплаты материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП 25 декабря 2017 года, когда автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". Об этом сообщает пресс-служба городского департамента труда и социальной защиты населения.
"К нам обращаются, выплаты производятся", – цитирует Агентство "Москва" сообщение ведомства. "На сегодняшний день специалистами отдела выплат департамента труда и социальной защиты населения Москвы оформлено семь заявлений на единовременную материальную помощь обратившимся гражданам", – уточнили в департаменте.
Ранее Сергей Собянин поручил выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшим в аварии на "Славянском бульваре".
По распоряжению мэра, семьям погибших выплатят единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего. Пострадавшие и госпитализированные в результате этой аварии получат по 500 тысяч рублей. Те, кому медицинскую помощь оказали в амбулаторных условиях без госпитализации, могут рассчитывать на помощь в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, сообщалось, что на детей, которые проживают в Москве и потеряли в ДТП родителя, столичный департамент труда и социальной защиты населения назначит дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты за счет городского бюджета. Контролировать реализацию распоряжения было поручено заммэра по вопросам социального развития Леониду Печатникову.
Авария с произошла днем 25 декабря 2017 года у станции метро "Славянский бульвар". В результате четыре человека погибли, и еще 11 пострадали.
12 января СК потребовал арестовать водителя автобуса, въехавшего в подземный переход. Сам водитель вины не признал, утверждая, что авария произошла по техническим причинам.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: