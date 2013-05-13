Форма поиска по сайту

13 мая 2013, 18:36

Общество

Департамент градостроительной политики Москвы вышел в соцсети

Департамент градостроительной политики Москвы открыл страничку в соцсети Facebook и завел аккаунт на сервисе микроблогов Twitter.

Как сообщает пресс-служба департамента, здесь будут размещаться новости, пресс-релизы, фото- и видеоматериалы, анонсы мероприятий и многое другое. "Подписавшись на наши странички в соцсетях, вы будете всегда в курсе всей актуальной информации", - добавили в пресс-службе.

Страница департамента в Facebook расположена по адресу www.facebook.com/DgpMos, аккаунт в Twitter - https://twitter.com/DgpMos.

Кроме того, департамент уже зарегистрирован в сервисе обмена фотографиями Instagram.

