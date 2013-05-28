В Москве открылся Всемирный кинологический форум

28 мая в Москве открылся Второй Всемирный кинологический форум. Его участники расскажут о роли кинологов и их четвероногих помощников в работе таможен. Сегодня в столице очень сложно найти собаку с хорошими рабочими качествами, рассказал в эфире "Москва FM" кинолог Евгений Цигельницкий.

"Собаки превратились в товар. Их рабочие качества, психика, нервная система мало кого интересуют. Очень сложно стало покупать собак для службы. Организации, которые занимаются собаководством, кроме прибыли ничего не интересует", – отметил Цигельский.

По его словам, зачастую после покупки собаки выясняется, что животное не годится к несению службы. Решить эти проблему хотят силовые структуры, но из-за законодательных аспектов не могу ничего предпринять.

29 мая обученные собаки наглядно продемонстрируют свои таланты по поиску запрещенных к провозу веществ. Участникам также в форме экскурсии ознакомят с деятельностью Кинологического центра ФТС России.

Всемирный Кинологический форум проходит во второй раз. Первый он был проведен в январе 2011 года на базе штаб-квартиры ВТО в Брюсселе. В нем участвовали 120 кинологов из 60 стран.