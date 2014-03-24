Форма поиска по сайту

24 марта 2014, 17:05

Спорт

В экстремальных Adrenalin Games приняли участие почти 100 спортсменов

9 марта в парке Горького прошли зимние Международные игры экстремального спорта Adrenalin Games. Многие любители и новички зимнего экстрима смогли заявить о себе и побороться с профессионалами джиббинга.

Фото: Пресс-служба Adrenalin Games

Всего в соревнованиях приняли участие 93 спортсмена: 57 сноубордистов и 36 фрискиеров. В сноубординге первое место занял райдер из Санкт-Петербурга Михаил Ильин. Второе и третье места отошли Антону Бородачеву из Москвы и Максиму Круглову.

Во фриски-зачете первое место досталось Григорию Фузееву, а Дмитрий Макрушин и Валерий Ноздрин заняли второе и третье места соответственно.

Стоит отметить, что Adrenalin Games проходят дважды в год. Летний этап включает в себя скейтбординг, BMX, ролики и вейкбординг; зимой проводятся соревнования по сноубордингу и фриски.

сноуборды лыжи фриски

