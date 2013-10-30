Александр Емельяненко допрошен в качестве подозреваемого

Столичная полиция допросила бойца ММА Александра Емельяненко в качестве подозреваемого по делу о драке в кафе на юге Москвы.

Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, "Александр Емельяненко уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Побои".

Напомним, 23 октября 2013 года спортсмен устроил потасовку с одним из посетителей кафе на юге Москвы. Его оппонент Василий Мысютин получил телесные повреждения и вынужден был обратиться за помощью к медикам. По факту драки было возбуждено уголовное дело.

Емельяненко написал встречный иск. По его мнению, он сделал замечание шумной компании, но в ответ те начали кидаться в него стульями.