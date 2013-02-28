И.о. главы завода ЖБИ незаконно назначил себе премии на 1,4 млн рублей

Против и.о. начальника подмосковного завода железобетонных изделий возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, в 2012 году он незаконно назначил себе ежемесячные надбавки на общую сумму 1,4 миллиона рублей, информирует пресс-служба московской городской военной прокуратуры.

"Военной прокуратурой Одинцовского гарнизона при проверке исполнения законов о сохранности бюджетных средств установлено, что исполняющий обязанности начальника ФГУП "Часцовский завод железобетонных изделий при Федеральном агентстве специального строительства" Сергей Курсюк в январе 2012 года незаконным приказом определил себе персональную ежемесячную надбавку в размере 115 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление полномочиями".

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