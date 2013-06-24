Аферист предлагал освобождение от уголовной ответственности

Сотрудники угрозыска задержали в Москве афериста, за 1 миллион рублей обещавшего освободить подследственного от уголовной ответственности.

В полицию обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что некий человек представился председателем Управления Фонда органов государственной безопасности РФ и за вознаграждение предложил с помощью своих связей освободить его от уголовной ответственности.

Сделка проходила под контролем полиции на улице Милашенкова. Аферист оказался 39-летним жителем Подмосковья. В отношении него заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция просит пострадавших от действий злоумышленника обращаться по телефонам (495) 616-06-01 или "02".