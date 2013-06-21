Форма поиска по сайту

21 июня 2013, 18:08

Происшествия

По факту гибели 11-летней россиянки в Турции возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Турции 11-летней жительницы подмосковного Жуковского.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По предварительным данным, 16 июня ребенок купался с маской в бассейне глубиной 1,3 метра, расположенном на территории отеля, под присмотром отца. Мужчина ненадолго отлучился, а, вернувшись, обнаружил, что тело его дочери достают из воды в бессознательном состоянии.

Девочке была оказана медицинская помощь, однако спасти ребенка не удалось.

20 июня тело погибшей было доставлено в Россию. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, ребенок утонул. Ведется расследование.

