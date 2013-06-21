По факту гибели ребенка в Битцевском парке возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", возбудили после гибели двухлетнего мальчика в Битцевском парке. Следователи намерены дать правовую оценку должностным лицам, ответственным за выявление и вырубку так называемого "сухостоя".

Напомним, мальчик погиб утром 21 июня по дороге домой на тропинке через парк. Рядом с пересечением Балаклавского и Севастопольского проспектов на двухлетнего мальчика упала сосна. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Москвы, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что упавшее дерево было сухим и трухлявым под самый корень. При этом ни ребенок, ни находящаяся с ним бабушка дерева не касались.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов обратился в СУ СК РФ с требованием возбудить дело против администрации Битцевского парка. "Администрация парка обязана нести ответственность за своевременную вырубку сухих и больных деревьев. На это выделяются средства и обязывает закон. Следствие должно разобраться и установить виновника трагедии. Городской парк должен быть безопасным для детей", - сообщил Астахов в Twitter.

При этом администрация района и правительство Москвы заявили, что помогут семье погибшего мальчика.