Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях из фонда Гергиева

Дело о хищении 245 миллионов рублей из "Фонда Валерия Гергиева" передано в суд. Бывший директор фонда Игорь Зотов и его знакомый Казбек Лакути обвиняются в присвоении денег и их растрате.

"Бывший директор Фонда, руководитель "Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" и "Московского пасхального фестиваля" Игорь Зотов и его знакомый Казбек Лакути обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и два факта растраты)", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2009 году они разработали схему, с помощью которой похитили из "Фонда Валерия Гергиева" деньги, которые перечислили на счета подконтрольных им фирм, а затем потратили на приобретение шести квартир и шести машино-мест в элитном доме в центре Москвы.

Позже обвиняемые с целью скрыть растрату по заведомо невозвратным договорам займа возместили в благотворительный фонд присвоенную сумму из денег, принадлежащих подконтрольным Зотову организациям: "Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" и "Московский пасхальный фестиваль". Общий ущерб, причиненный всем трем организациям, составил 472 миллиона рублей.

Имущество обвиняемых арестовано, добавляется в материале.