СК проверяет обстоятельства гибели двухлетней девочки в Подмосковье

Следственные органы проверяют обстоятельства гибели двухлетней девочки в Подмосковье. По предварительной информации, на ребенка упал офисный шкаф.

19 августа в Следственный комитет России по Московской области поступила информация о том, что в Сходненскую городскую больницу госпитализирована двухлетняя девочка, которая скончалась, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту инцидента провели проверку. Выяснилось, что ребенок скончался от острой кровопотери. Девочка играла в кабинете, где работал ее отец и опрокинула на себя офисный шкаф. Отец, не дожидаясь приезда "скорой помощи" отвез дочь в больницу, но врачи оказались бессильны помочь ребенку.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.