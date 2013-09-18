Форма поиска по сайту

18 сентября 2013, 16:47

Происшествия

Третью участницу избиения девушки-инвалида задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержана третья участница избиения девушки-инвалида. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте.

В настоящее время по подозрению в избиении инвалида задержаны три девушки: 21, 18 и 15 лет, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Всего в совершении данного преступления подозревают 8 человек. В отношении четырех из них избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, еще одна участница инцидента ожидает решения об избрании меры пресечения.

Напомним, 10 сентября в поселке Селятино Наро-Фоминского района, компания из 8 девушек, среди которых 4 были несовершеннолетними, набросилась на девушку-инвалида и избила ее.

Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу, где врачи удалили девушке поврежденную селезенку. По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

