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18 января 2013, 10:49

Следствие

Уволен начальник отдела собственной безопасности УВД по ВАО

"Московский патруль": В банду вымогателей входила женщина-полицейский

Начальник отдела собственной безопасности УВД по Восточному округу освобожден от занимаемой должности в связи с расследованием уголовного дела о незаконном лишении свободы.

16 января в отношении старшего оперуполномоченного ОМВД по району Перово было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное лишение свободы" и "превышение должностных полномочий".

На следующий день после этого женщина – капитан полиции была задержана. В преступлении ее заподозрили во время расследования другого дела в отношении 33-летнего гражданина.

По результатам служебной проверки женщину уволят из полиции, своего поста также лишился начальник отдела собственной безопасности УВД по ВАО, который давал согласие на переаттестацию сотрудницы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.


К строгой дисциплинарной ответственности также привлечены два поручителя: начальнику отдела полиции по району Перово объявлено о неполном служебном соответствии, а начальнику отдела уголовного розыска - строгий выговор.

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Сюжет: Уголовные дела в отношении полицейских
следствие уголовные дела полицейские увольнения
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