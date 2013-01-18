Уволен начальник отдела собственной безопасности УВД по ВАО

"Московский патруль": В банду вымогателей входила женщина-полицейский

Начальник отдела собственной безопасности УВД по Восточному округу освобожден от занимаемой должности в связи с расследованием уголовного дела о незаконном лишении свободы.

16 января в отношении старшего оперуполномоченного ОМВД по району Перово было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное лишение свободы" и "превышение должностных полномочий".

На следующий день после этого женщина – капитан полиции была задержана. В преступлении ее заподозрили во время расследования другого дела в отношении 33-летнего гражданина.

По результатам служебной проверки женщину уволят из полиции, своего поста также лишился начальник отдела собственной безопасности УВД по ВАО, который давал согласие на переаттестацию сотрудницы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.



К строгой дисциплинарной ответственности также привлечены два поручителя: начальнику отдела полиции по району Перово объявлено о неполном служебном соответствии, а начальнику отдела уголовного розыска - строгий выговор.