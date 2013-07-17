Форма поиска по сайту

17 июля 2013, 11:40

Происшествия

Экс-полицейскому предъявлено обвинение в изнасиловании

Бывшему инспектору ППС по району Братеево предъявлено обвинение в изнасиловании. Преступление было совершено в апреле 2013 года, но известно о нем стало только спустя три месяца.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, полицейский признал свою вину. Обвинение предъявлено по статье "Насильственные действия сексуального характера", максимальное наказание по ней составляет шесть лет колонии.

Напомним, 16 июля из органов по отрицательным мотивам был уволен сотрудник ППС, который изнасиловал в лесу девушку. Его руководители привлечены к дисциплинарной отвественности.

