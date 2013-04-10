У изготовителей наркотиков изъяли более 500 граммов амфетамина

В Москве задержаны изготовители и распространители наркотиков. Во время обыска у одного из подозреваемых в квартире нашли 75,5 грамма амфетамина и 4 литра амфетаминосодержащей жидкости.

Кроме того, было изъято оборудование, использовавшееся для изготовления наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Позже на территории московского региона полиция задержала еще восемь человек, причастных к нелегальному бизнесу. У них изъято 542 грамма амфетамина.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой в крупном размере".