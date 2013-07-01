СК завершил расследование дела Виноградова, застрелившего 6 человек

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Виноградова, застрелившего осенью прошлого года 6 человек.

Виноградова обвиняют по статьям "Убийство двух и более лиц, покушение на убийство двух и более лиц" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

По версии следствия, утром 7 ноября 2012 года Виноградов "на почве личных неприязненных отношений к неопределенному кругу лиц и потребности к самоутверждению" вошел в офис фармацевтической компании, в которой он работал, и открыл стрельбу по своим коллегам.

В результате трое мужчин и две девушки скончались на месте происшествия. Еще один мужчина впоследствии скончался в больнице. Лишь одной потерпевшей удалось остаться в живых. Виноградов был задержан сотрудниками собственной безопасности компании, которые услышали выстрелы.

Перед убийством Виноградов опубликовал на своей странице в социальной сети текст под названием "Мой манифест".

Сегодня Виноградов завершил ознакомление с материалами дела, оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.