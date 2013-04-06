В сугробе на северо-западе Москвы обнаружен труп девушки

Накануне утром около дома по улице Новощукинской было найдено тело обнаженной девушки, завернутое в простыню. В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку, выясняя причины случившегося.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. При обнаружении признаков насильственной смерти будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о том, что тело 25-30-летней женщины с двумя ножевыми ранениями и черепно-мозговой травмой обнаружили в сугробе. Собеседник агентства добавил, что тело пролежало в снегу минимум две недели.