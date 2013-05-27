Восьмиклассник умер на уроке, надышавшись газом

Ученик школы подмосковного Егорьевска умер на уроке, надышавшись газом из баллончика.

Как сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области, восьмиклассник 1998 года рождения на перемене вдыхал газ из баллона, и около 9 часов утра ему стало плохо.

Мальчику была оказана первая медицинская помощь, но, несмотря на это, он скончался до приезда "скорой помощи". Следователи допрашивают родителей погибшего, учителей и одноклассников.