27 мая 2013, 17:29

Безопасность

Восьмиклассник умер на уроке, надышавшись газом

Ученик школы подмосковного Егорьевска умер на уроке, надышавшись газом из баллончика.

Как сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области, восьмиклассник 1998 года рождения на перемене вдыхал газ из баллона, и около 9 часов утра ему стало плохо.

Мальчику была оказана первая медицинская помощь, но, несмотря на это, он скончался до приезда "скорой помощи". Следователи допрашивают родителей погибшего, учителей и одноклассников.

