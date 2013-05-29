Мосгордума поддержала инициативу повысить штрафы за перепланировку

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за незаконную перепланировку помещений в многоквартирных домах. Соответствующие поправки предполагается внести в Административный кодекс столицы.

Согласно документу, за нарушение установленных требований к переустройству или перепланировке нежилых помещений в многоквартирных домах устанавливаются штрафы для граждан в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 15 до 100 тысяч рублей.

Как отметил начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков, принятие законопроекта позволит уравнять в мерах ответственности собственников нежилых и жилых помещений. По его словам, сегодня у столичных властей нет рычага по привлечению их к административной ответственности.

Напомним, инициатором повышения штрафов стал мэр Москвы Сергей Собянин.