Роскомнадзор предлагает штрафовать за мат в СМИ

Роскомнадзор предлагает внести изменения в Административный кодекс, по которым нецензурная брань в средствах массовой информации будет караться штрафом. По мнению ведомства, использование ненормативной лексики требует более серьезного отношения с точки зрения правового регулирования.

Поскольку существующие нормы не имеют "профилактического эффекта", Роскомнадзор полагает, что ситуацию поможет исправить внесение поправок в КоАП, предусматривающих введение административных штрафов за использование ненормативной лексики в СМИ.

"Анализ обращений граждан в Роскомнадзор показывает, что наиболее часто претензии по поводу использования ненормативной лексики высказываются в отношении телепрограмм "Дом-2", "Каникулы в Мексике", "+100500", "Комеди Клаб" и других программ, выходящих в эфире телеканалов "ТНТ", "Перец", "Муз-ТВ", MTV", – говорится в сообщении ведомства.

В числе печатных и сетевых СМИ, в которых выявлены подобные факты, называются, в частности, интернет-портал радиостанции "Эхо Москвы", электронные издания "Ридус", "Грани.ру", "Свободная пресса". Всем этим СМИ в августе этого года были направлены письма "о недопустимости использования нецензурной брани".

Как отмечается в сообщении Роскомнадзора, действующим законодательством не предусмотрена ответственность СМИ за использование лексики, не соответствующей нормам русского языка как государственного языка Российской Федерации, а разъяснительные меры на практике оказываются малоэффективны.

В то же время, согласно положениям Федерального закона "О защите детей от информации", нецензурная брань относится к вредной для детей информации, а тексты и программы с бранными выражениями отнесены к контенту, распространение которого ограничено по возрастным категориям.

"Ограничение на распространение указанной информации среди детей не означает прямого запрета СМИ использовать ненормативную лексику в изданиях, а также теле-радиопрограммах, не предназначенных для детской аудитории", – подчеркивается в сообщении Роскомнадзора.

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