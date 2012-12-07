Суд признал законным штраф Навальному в 30 тысяч рублей

7 декабря Басманный суд Москвы признал законным штраф Алексею Навальному.

Таким образом, было подтверждено решение мирового суда о взыскании с оппозиционера 30 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции, сообщает РИА Новости.

Напомним, 27 октября на Лубянке собравшиеся оппозиционеры требовали освободить политзаключенных. Полицейские тогда задержали Сергея Удальцова, Льва Яшина, Алексея Навального и других оппозиционеров.