Певица Рианна впервые станет матерью

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Американская певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) станут родителями. Об этом сообщает "Газета.ру".

Поводом для подобных сообщений стали фотографии музыкантов, размещенные в Сети. Пару сфотографировали во время прогулки по Гарлему, причем образ Рианны был с открытым животом.

Сама певица не прокомментировала публикации и не выступала с заявлением о беременности. При этом о будущем первенце певицы ранее написал и популярный твиттер-аккаунт The Academy.

Робин Рианна Фенти родилась в 1988 году на Барбадосе, в США переехала в возрасте 16 лет. Она удостоена девяти премий "Грэмми", а в августе 2021 года певица официально стала миллиардером.