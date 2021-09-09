Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ждет первенца

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Актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Звезда "Голодных игр" беременна от директора художественной галереи Кука Марони.

Пара начала встречаться в 2018 году. Спустя год они обручились, а 19 октября 2019 года связали себя узами брака.

В феврале 2018 года актриса Дженнифер Лоуренс сообщила, что решила сделать перерыв в карьере. Звезда "Голодных игр" заявила, что потратит свободное время на активистскую деятельность.

Лоуренс уже сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая борется со взяточничеством и поддерживает антикоррупционные законы. Дженнифер Лоуренс давно участвует в гражданском активизме.