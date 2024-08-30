Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу против актера Панина

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов (Алексей Панин внесен в реестр террористов и экстремистов)

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против актера Алексея Панина (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), передает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В мае 2023 года МВД объявило Панина в розыск. Карточка актера появилась в розыскной базе. В феврале 2024-го его заочно арестовали в РФ за оправдание терроризма. Сейчас актер проживает за пределами России.

Позже Панин сфотографировал американский паспорт на фоне украинского флага. Однако некоторые пользователи Сети тогда засомневались, что актер мог получить гражданство США.