Умер первый вокалист группы Iron Maiden Пол Марио Дэй

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Первый вокалист британской группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

По данным издания, музыкант ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Представители Iron Maiden заявили, что Дэй был любимцем фанатов британской рок-музыки.

"Он <...> отыграл множество запоминающихся концертов, в том числе легендарное шоу Monsters of Rock 1981 года в замке Донингтон с участием AC/DC, Whitesnake, а также гастролировал с Iron Maiden, Def Leppard и многими другими легендарными артистами и коллективами", – отметили представители группы.

Дэй родился 19 апреля 1956 года в Англии. В возрасте 19 лет он стал первым фронтменом Iron Maiden. Однако уже через год после сотрудничества с группой его место отдали певцу Деннису Уилкоку.

В 1980 году Дэй создал группу More, которая представила дебютный альбом Warhead спустя год.