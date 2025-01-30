Daily Mail: Пэрис Хилтон впервые вышла в свет с детьми, рожденными от суррогатной матери

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Американская модель, актриса и телеведущая Пэрис Хилтон впервые вышла на публику с детьми, рожденными от суррогатной матери. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Она появилась на благотворительном вечере Young Hearts Friend Fest, прошедшем в Нью-Йорке, вместе с двухлетним сыном Феликсом и годовалой дочерью Лондон, а также рядом присутствовала младшая сестра модели Ники.

Хилтон позировала перед камерами в розовом платье, а для своих детей она выбрала одежду в голубых и розовых тонах.

Модель вышла замуж в 2021 году за бизнесмена Картера Реума. В январе 2023 года объявила в социальных сетях о появлении сына Феликса от суррогатной матери. В ноябре того же года у пары родилась дочь Лондон.

Ранее сообщалось, что дом Пэрис Хилтон полностью сгорел в результате крупного пожара в Лос-Анджелесе. Отмечается, что особняк в Малибу считался одним из объектов собственности, в котором модель не проживала.

