Скляр опроверг сообщения о намерении отправиться в зону спецоперации

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Народный артист России Игорь Скляр опроверг сообщения СМИ о том, что собирается отправиться в зону спецоперации, сообщает RT.

По его словам, такая информация ходит уже три дня, однако она не достоверна.

"Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов – от Шуры до Машкова, я в том числе. Мне 64 года, вряд ли я подпадаю. У меня военно-учетная специальность – рядовой-кавалерист, а кавалерии как рода войск сейчас уже нет", – пояснил Скляр.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Николай Валуев получил повестку. По словам парламентария, на следующей неделе он отправится в военкомат по месту постановки на воинский учет.

По словам Валуева, частичная мобилизация является очень важным решением для России. Депутат ГД утверждает, что на территории Украины находится много иностранных наемников. Из-за этого армии РФ и военным республик Донбасса необходима поддержка.

До этого депутат ГД от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации. Он поделился, что служил в советской армии в Польше. По его словам, тогда он был командиром самоходного артиллерийского орудия.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Необходимая экипировка будет предоставляться мобилизованным

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