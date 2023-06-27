Представитель Арбениной опроверг отмену концерта "Ночных снайперов" в Ростове-на-Дону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель Дианы Арбениной опроверг отмену концерта "Ночных снайперов" в Ростове-на-Дону, сообщает "Газета.ру".

По его словам, выступление группы, как и планировалось, состоится 27 июня в культурно-спортивном комплексе "Экспресс".

При этом в самом комплексе "Экспресс" сообщили, что у них концерт не пройдет, поскольку артистам давно отказали в предоставлении площадки для мероприятия.

"Договора почасовой аренды у нас с ними нет. На нашей площадке точно не состоится", – сказал представитель культурно-спортивного комплекса.

Ранее сообщалось, что концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Ростове-на-Дону 27 июня не состоится. При этом представитель пресс-службы Арбениной сообщил, что концерт будет, и подтвердил, что договор был подписан с "Экспрессом".

Сама артистка опубликовала в своем телеграм-канале видеоролик, в котором заверила, что мероприятие состоится и она уже едет в аэропорт.

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