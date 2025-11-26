Форма поиска по сайту

26 ноября, 20:49

Шоу-бизнес

Умерла шотландская модельер Пэм Хогг

Фото: dailymail.co.uk

Умерла шотландская модельер Пэм Хогг, которая прославилась разработкой ярких нарядов для американской певицы Леди Гаги (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. – Прим. ред.) и барбадосской исполнительницы Рианны (полное имя – Робин Рианна Фенти. – Прим. ред.). Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на близких дизайнера.

По данным журналистов, женщина скончалась в хосписе в окружении друзей и родственников.

Хогг также прославилась тем, что никогда не озвучивала свой возраст. Однако издание предполагает, что ей было больше 60 лет.

Модельер изучала изобразительное искусство и текстильные изделия в Школе искусств Глазго, а затем в Королевском колледже искусств в Лондоне, где получила степень магистра. Она представила свою первую коллекцию в 1981 году, а через 8 лет открыла первый бутик.

Журналисты напомнили, что Хогг создавала наряды не только для Гаги и Рианны, но и для австралийской певицы Кайли Миноуг, исландской артистки Björk (полное имя – Бьорк Гвюдмюндсдоуттир. – Прим. ред.), британских супермоделей Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а также для немецкой супермодели Клаудии Шиффер.

