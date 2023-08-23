Эксперт предположил, увеличится ли число артистов, изменивших свое мнение о СВО

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Представитель Ассоциации ветеранов СВО Владислав Ефремов заявил, что количество артистов, изменивших свое мнение о спецоперации, увеличится лишь только по материальным причинам. Об этом он сообщил радио КП.

Ефремов объясняет, что число тех артистов, которые поменяли свою позицию о СВО, не сильно возрастет из-за того, что "человек не склонен разочаровываться в своих взглядах".

"Без какого-то давления, без материальной причины в голову просто так не стукнет. Люди всегда стараются свои взгляды стабилизировать", – рассказал эксперт.

Ранее Минюст РФ признал солиста группы "Би-2" Егора Бортника иноагентом. В ведомстве добавили, что музыкант выступал против спецоперации на Украине и негативно высказывался в отношении страны, граждан и органов государственной власти.

До этого Бортник заявлял, что не собирается возвращаться в Россию. Он считает, что россияне "перечеркнули все свои достижения". Граждане страны раскритиковали его высказывание. Фанаты отметили, что разочаровались в музыканте.

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