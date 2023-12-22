В ГД предложили убрать с телеэкранов участников "голой" вечеринки Ивлеевой

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Участникам "голой" вечеринки, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, могут запретить появляться в эфирах телеканалов России. Соответствующее предложение высказал депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев. Об этом сообщает News.ru.

Письмо было передано руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ. В нем депутат отметил, что участники вечеринки являются "кумирами" для некоторых молодых людей. В связи с этим он считает, что поведение артистов в московском клубе "Мутабор" можно назвать неподобающим.

При этом Гусев назвал проведение подобного мероприятия "вульгарным", так как следующий год в РФ объявлен Годом семьи. Также законодатель отметил, что общество в России отстаивает традиционные семейные ценности, поэтому поведение некоторых знаменитостей на вечернике является недопустимым.

"Предлагаю вам вырезать "героев" вечеринки из эфира возглавляемого вами телеканала, включая новогодние и тем более рождественские передачи, убрать их из титров, а в случае отсутствия возможности удалить их представления – использовать замену изображения и голоса", – сказано в письме Гусева.

Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" написало в прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой.

Заявители предположили, что на вечеринке могли присутствовать несовершеннолетние и наркотические вещества. Мероприятие попросили проверить на предмет пропаганды ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).

При этом до этого депутат Виталий Милонов потребовал отстранить Ивлееву от всех эфиров на полгода из-за организованной вечеринки. По его словам, знаменитость показала свое неприемлемое отношение к обществу в трудное для России время.

Сама Ивлеева, комментируя негативные реакции на организованную ею "голую" вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной.



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