22 октября, 15:47

Вдова актера Безбородова рассказала, что он умер после тяжелой болезни

Вдова актера Безбородова назвала причину его смерти

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/vanuchka.love

Актер Иван Безбородов умер после продолжительной и тяжелой болезни, заявила его вдова Марианна. Об этом сообщает aif.ru.

"Могу сказать только одно, что он сильно болел. Была очень серьезная болезнь", – прокомментировала она.

По ее словам, он до последнего момента улыбался и старался шутить. Мужчина не дожил неделю до своего 40-летия. Его день рождения был 1 октября, а 3-го числа была годовщина их свадьбы.

"Он был очень светлый человек, очень добрый, отзывчивый, понимающий", – сказала вдова.

Актер Безбородов скончался в сентябре. На его счету было 18 работ в 18 различных проектах, включая "Тайны следствия", "Морские дьяволы" и "Дорожный патруль". Кроме того, он был актером дубляжа в фильмах "Макс Пейн" и "Криминальное чтиво".

