Тяжелобольной певец Губин заявил о желании вернуться на сцену

11:32
Фото: ТАСС/Владимир Яцина
Тяжелобольной певец Андрей Губин заявил о намерении вернуться к эстрадной деятельности. Об этом он сообщил в разговоре с Super.ru.
Губин добавил, что за время болезни он подготовил много песен, которые желает выпустить. Также артист высказался о желании выступить дуэтом с Тимати, Егором Кридом, Рамилем и Нилетто.
"На сцену я собираюсь возвращаться все время, каждый день. Но болячки все еще мучают организм", – сказал Губин.
В 2000-х годах Губину диагностировали левостороннюю прозопалгию. Заболевание характеризуется постоянными болями во всем теле. В настоящее время известно, что болезнь является неизлечимой.
В 2019 году Губин сообщил о том, что болезнь прогрессирует. Тогда певец уточнил, что врачи "поставили на нем крест" и заявили, что он давно должен был "загнуться".
Его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце.
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