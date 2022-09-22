Тяжелобольной певец Губин заявил о желании вернуться на сцену

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Тяжелобольной певец Андрей Губин заявил о намерении вернуться к эстрадной деятельности. Об этом он сообщил в разговоре с Super.ru.

Губин добавил, что за время болезни он подготовил много песен, которые желает выпустить. Также артист высказался о желании выступить дуэтом с Тимати, Егором Кридом, Рамилем и Нилетто.

"На сцену я собираюсь возвращаться все время, каждый день. Но болячки все еще мучают организм", – сказал Губин.

В 2000-х годах Губину диагностировали левостороннюю прозопалгию. Заболевание характеризуется постоянными болями во всем теле. В настоящее время известно, что болезнь является неизлечимой.

В 2019 году Губин сообщил о том, что болезнь прогрессирует. Тогда певец уточнил, что врачи "поставили на нем крест" и заявили, что он давно должен был "загнуться".

Его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце.