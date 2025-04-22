People: 28-летняя тревел-блогер Конопка умерла от поражения печени и пневмонии

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Vanessa Travel & Food

Умерла на 29-м году жизни тревел-блогер Ванесса Конопка. Об этом сообщает People.

По данным издания, девушка снимала для своих соцсетей контент в разных странах, которые она посещала вместе с молодым человеком Фернандо.

В СМИ рассказали, что в декабре 2024 года врачи поставили немке диагноз "тяжелое поражение печени" и "пневмония". По этой причине возлюбленный Конопки начал активно собирать деньги в Сети на ее лечение.

Журналисты отмечают, что Фернандо собирался накопить 227 тысяч долларов на специальный рейс санавиации из Филиппин в Германию, поскольку перевозить ее обычным рейсом нельзя было. Однако последняя публикация на страницах в соцсетях девушки была сделана 21 января 2025 года.

В марте 2025 года стало известно, что в Турции скончался от осложнений, связанных с ожирением, 24-летний блогер Эфекан Культур. В своих роликах в стиле "мукбанг" для соцсети TikTok мужчина объедался на камеру. Он был вынужден прекратить трансляции после того, как оказался прикованным к постели.

После информации о смерти блогера правительство Турции напомнило об опасности подобных видеороликов из-за пропаганды компульсивного переедания.

