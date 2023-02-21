18:51Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк не стала комментировать сообщения о выписке актрисы из клиники
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова не прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о выписке артистки из онкологической клиники, сообщает RT.
"Без комментариев, извините", – сказала она.
Ранее сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник сообщил, что актрису выписали, домой ее забрал муж Петр Чернышев. Подробности о состоянии Заворотнюк не приводятся.
Ранее дочь Заворотнюк Анна опровергла слухи об ухудшении состояния артистки. Слухи журналистов она прокомментировала как "очередной бред".
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы в октябре 2019 года. Отмечалось, что родные актрисы не хотели выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Тогда подчеркивалось намерение близких опровергать все "сенсационные заявления и инсайдерскую информацию от нечистоплотных СМИ".
Позже директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.
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