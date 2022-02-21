Фото: instagram.com/justinbieber

Канадский певец Джастин Бибер заразился коронавирусом. Об этом сообщает News.ru.

Из-за болезни артисту пришлось отменить выступление в американском Лас-Вегасе, которое должно было состояться 20 февраля.

22 и 24 февраля должны пройти концерты Бибера в Глендейле (Аризона) и Лос-Анджелесе (Калифорния). О переносе данных мероприятий пока не сообщалось.

Ранее COVID-19 заболел легендарный британский певец Элтон Джон. Из-за этого артист был вынужден отменить два концерта в Далласе. Представители музыканта попросили фанатов сохранить билеты.