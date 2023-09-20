На рэпера Oxxxymiron оформили протокол о нарушении закона об иноагентах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Петербургское управление Минюста РФ оформило протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Дело принял к рассмотрению Куйбышевский районный суд Петербурга, слушание назначено на 5 октября. Протокол составлен по статье "Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном или искаженном виде".

В августе Федорова оштрафовали на сумму 40 тысяч рублей за публикацию без маркировки иноагента. Речь идет о посте в соцсети "ВКонтакте", который музыкант разместил 31 декабря 2022 года.

Ранее песню "Ойда" рэпера признали запрещенной к распространению на территории РФ. Вместе с этим текст песни "Последний звонок" включили в список экстремистских материалов.

Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов