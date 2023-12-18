Сербского музыканта Мартича могут депортировать из РФ за пропаганду наркотиков

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Никулинский суд Москвы зарегистрировал в отношении сербского музыканта Петара Мартича протокол о пропаганде наркотических веществ. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"В суде зарегистрирован протокол в отношении П. Мартича о совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.13 КоАП ("Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином")", – говорится в сообщении.

Дата рассмотрения еще не назначена. По данной статье музыканту может грозить штраф до 30 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток. Более того, за пропаганду наркотиков иностранного гражданина могут выдворить из РФ.

Ранее за пропаганду наркотиков оштрафовали рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева). Пропаганду употребления запрещенных веществ увидели в двух песнях артиста. Сумма штрафа составила десять тысяч рублей.

