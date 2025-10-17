Певица Бузова призналась, что у нее не было девичника из-за запрета Тарасова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не устраивала девичник накануне свадьбы. Об этом она рассказала "Газете.ру".

Ранее Бузова презентовала новую песню и по такому случаю организовала девичник. Поддержать певицу пришли ее коллеги и близкие.

"У меня его не было никогда, девичника. Сначала не разрешали. Потом не дошло до этого, а потом как бы не было повода. Не было причины его делать", – отметила певица.

По словам Бузовой, она не смогла организовать девичник, потому что надо "быть дома в 10 вечера".

"Поэтому сегодня посылаю мысли в космос, мысли во вселенную – если есть девичник, значит, есть жених, а если есть жених, скоро будет свадьба!" – заключила телеведущая.

Бузова выходила замуж один раз – за футболиста Дмитрия Тарасова. В браке они прожили четыре года.

Ранее певица заявила, что не готова отказываться от карьеры ради будущего супруга. Она верит в то, что ей удастся совмещать личную жизнь с любимым делом. Для это, считает представительница шоу-бизнеса, нужно учиться правильно планировать все дела.

