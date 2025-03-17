Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Максим Виторган

Актер Максим Виторган не может самостоятельно ходить после операции. Об этом сообщает "Газета.ру".

Виторган опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) серию снимков, где он стоит на медицинских ходунках.

"Я и мой индивидуальный транспорт. Спасибо всем за слова и дела поддержки! Теперь мы будем жить по-новому (хорошо забытое старое)", – написал артист.

До этого Виторган рассказал подписчикам, что ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за перелома плеча.

Между тем супруга советского и российского актера театра и кино Эммануила Виторгана Ирина опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья ее мужа. Информация о плохом самочувствии актера появилась в нескольких телеграм-каналах. Сообщалось, что врачи обнаружили у него изменения печени, поджелудочной железы и селезенки.