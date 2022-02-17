Сбитый велосипедистом блогер Милохин рассказал о своем самочувствии

Фото: instagram.com/danya_milokhin

Блогер Даня Милохин рассказал, что после столкновения с велосипедистом в центре Москвы ему диагностировали легкое сотрясение головного мозга.

"Все супер. Сказали, что у меня небольшое сотрясение мозга", – сообщил он в TikTok, отвечая на вопрос одного из подписчиков о самочувствии.

Милохин отметил, что врачи рекомендовали ему соблюдать постельный режим.

16 февраля стало известно, что велосипедист сбил блогера Даню Милохина на Земляном Валу в Москве. Все произошло, когда тиктокер выходил из своего Maybach. После столкновения Милохин упал на асфальт и ударился головой.

Позднее он выложил в Instagram фотографии, на которых видно, что у него разбиты лоб, скула и бровь. При этом никаких подробностей он не привел.

