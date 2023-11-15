15 ноября, 11:23Шоу-бизнес
Агутин опроверг сообщения об открытии ночного клуба
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Российский композитор и певец Леонид Агутин не подтвердил сообщения об открытии нового клуба. Об этом пишет Forbes.
Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что артист зарегистрировал ООО "На сиреневой луне". Отмечалось, что Агутин владеет 33% фирмы наряду с организатором концертов и фестивалей Мельниковым и директором Главclub Михаилом Евграфовым. Из-за классификации товарного знака в СМИ пришли к выводу, что певец намерен открыть клуб.
По словам Агутина, ООО "На сиреневой луне" было создано для работы над мюзиклом на его песни. Он рассказал, что с такой просьбой к нему обратилось агентство Сергея Мельникова "Мельница", которое отвечает за организацию его концертов последние 10 лет.
При этом Агутин не уточнил дату выхода спектакля.
"Я не особо в этом понимаю, но в уставе компании указаны и общественное питание, и алкоголь, то есть все роды деятельности, которые могут иметь отношение не только к представлению, но и к буфету мюзикла", – поделился артист.
Ранее стало известно, что исполнители SHAMAN и Полина Гагарина стали лучшими эстрадными певцами 2023 года. По данным ВЦИОМ, в списке оказались Олег Газманов, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Лев Лещенко.
Реже лучшим певцом российской эстрады называли Леонида Агутина, Николая Расторгуева (группа "Любэ"), Диму Билана и Александра Маршала.
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